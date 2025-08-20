– Ліга конференцій для нас дуже важлива й цінна. Ми раді представляти нашу країну, Україну, на цьому рівні. Але спочатку потрібно пройти поєдинки плей-офф. Необхідно йти матч за матчем. Ми сприймаємо завтрашню гру як важливий фінал, адже наш суперник потрапив до Ліги конференцій після кількох інших важливих кваліфікаційних раундів єврокубків, як і ми. Ми будемо демонструвати таку саму серйозність і мусимо грати максимально відповідально. Хочемо здобути перевагу вже з першого матчу, хочемо забивати. Щодо завтрашньої зустрічі – ми раді та в передчутті.

– Як справи в Кевіна та чи готовий він зіграти завтра? Яка загалом кадрова ситуація в команді?

– Кевін повернувся до нас, і ми раді цьому. Але вперше з командою він тренувався лише вчора. Ми оберігаємо його. Питання його ігрового часу ми вирішуватимемо разом, адже здоров’я моїх гравців для мене дуже важливе. Конопля та Аліссон готові грати завтра. Ми радіємо за них. Аліссон повернувся після того удару, який він отримав. Щодо Криськіва: я дуже хочу, щоб він був з нами. А Траоре та Егіналдо, ви вже знаєте – їх не буде з нами тривалий час.

– Ви дискваліфіковані на цей матч і спостерігатимете за грою з трибун. Як діятимете в цій ситуації і наскільки непросто для вас бути не поруч з командою?

– Я вважаю, у нас відмінний тренерський штаб: Керем Яваш, Сінан Сарікурт та Карло Ніколіні будуть на лаві завтра. Також на стадіоні присутні Радіон, Алекс і Мерт Сомай. Я вірю, що в нашому штабі є необхідний досвід та ресурси. Іноді в таких ситуаціях певні жертви працюють дуже добре. Щодо судді та дискваліфікацій, то це може негативно вплинути на наш прогрес. Але мушу сказати, що в обох поєдинках з Панатінаїкосом суддя впливав на рахунок і на стиль гри. Моя реакція може бути неправильною, але я повинен захищати своїх футболістів. Щодо завтрашньої гри: я вірю, що в нас хороший тренерський штаб, щоб відреагувати на цю ситуацію.

– Наскільки важко мотивувати команди, коли ви виступали в Лізі Європи, а тепер змушені грати в Лізі конференцій?

– Минулого року фінал Ліги конференцій був між Челсі та Бетісом. У житті потрібно показувати повагу до того, де ти перебуваєш, до своєї позиції. Щодо Ліги конференцій, то це не просто про фокусування, а про втілення наших мрій. Ми дуже хочемо грати в основному етапі та пройти далі, до наступних стадій. У нас молода команда. Так, Шахтар має великі успіхи в своїй історії. Але нам потрібен успіх у Європі, потрібно бути успішними на європейській арені. Це не просто фокусування – для нас це мрія, тому що ми хочемо робити щасливими наших уболівальників і людей в Україні.

– Кажуть, завтра буде сильна злива, поле стане ще важчим. Для Шахтаря такі погодні умови – плюс чи мінус?

– Мені дуже подобалося грати під дощем, коли я був футболістом. Думаю, якщо він не надто сильний, то робить футбол ще більш захопливим. Упевнений, наші гравці готові виступати за будь-яких умов.

– Нарешті в чемпіонаті України буде пауза. Які маєте плани? Може, одразу вирушите до Швейцарії?

– У п’ятницю вранці буде відновне тренування після гри. І вперше за місяць я дам команді два дні відпочинку. У понеділок зберемося в Женеві і готуватимемося до гри там. Чесно скажу, після цієї гри я сподіваюся, що ми проведемо ці два дні як відпустку – для відпочинку та релаксу. І у нас буде достатньо часу на тактичну підготовку після того, як команда збереться разом. Серпень був для нас важким місяцем. Ми намагалися пройти його якомога краще. Але я дуже задоволений тим, як минув цей місяць, і нашим стилем гри. Також вірю, що ми багато чого навчилися за цей місяць.

– Містере, ви вже зіграли кілька матчів у єврокубках та три поєдинки чемпіонату України. Як оцінюєте цей стартовий період у Шахтарі?

– Вважаю, це був відмінний місяць. Попри те, що нас вибив Панатінаїкос, можу сказати, що я пишаюся своїми гравцями, ми багато чого навчилися. Вірю, що ми йдемо дуже хорошим шляхом. Щоб ця система працювала, потрібні час і терпіння. Але зараз я дуже задоволений тим, як мої футболісти реагують і поводяться на полі. Звісно, дотримуватися порядку складно, ви всі це знаєте. Коли виїзна гра у європейських змаганнях у четвер, наша поїздка триває 10 годин і ми можемо дістатися до готелю лише о 10-й ранку. Але ми дуже задоволені командою.

Єдине, що я можу сказати про команду та гравців: ми дуже задоволені. Бути щасливим у житті дуже важливо. Звісно, у нас є всі можливості та ресурси, які надає Шахтар. І на цьому етапі я хотів би подякувати пану Ахметову, Сергію Палкіну, Даріо, Віталію, Дімі, Сальваторе – усім, адже вони дійсно роблять відмінну роботу для нас і створюють чудову атмосферу, бо непросто дотримуватися цього графіку й керувати всім процесом. Я дуже пишаюся всіма своїми гравцями, і ми продовжуватимемо рухатися цим шляхом, – сказав Туран на прес-конференції.

До слова, уже завтра, 21 серпня, Шахтар проведе перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Серветта. Старт гри заплановано на 21:00 за київським часом.

