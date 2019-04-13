Важлива перемога Ньюкасла в боротьбі за виживання у відеоогляді матчу з Лестером

Ньюкасл несподівано здолав Лестер (1:0) у першому поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів зустрічі.

Ньюкасл свідомо віддав ініціативу Лестеру та зробив ставку на контратаки. Ця тактика Рафи Бенітеса дала плоди: на 32-й хвилині Мет Рітчі навісив із лівого флангу в район воротарського майданчика, а там Айозе Перес класно зіграв на випередження головою і відкрив рахунок у матчі. Попри всі намагання, "лисиці" зрівняти рахунок так і не зуміли.

Лестер вдома поступився Ньюкаслу

Мінімальна перемога на Кінг Пауер фактично гарантувала "сорокам" збереження прописки в еліті. У Ньюкасла тепер 38 очок, а зона вильоту вже на відстані 10-ти пунктів. Лестер наразі залишився 7-м (47 очок).