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Важлива перемога Ньюкасла в боротьбі за виживання у відеоогляді матчу з Лестером

09:29 105 Читать на русском
Важлива перемога Ньюкасла в боротьбі за виживання у відеоогляді матчу з Лестером
Лестер – Ньюкасл / офіційний сайт АПЛ

Ньюкасл несподівано здолав Лестер (1:0) у першому поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів зустрічі.

 
Айозе Перес 32’
32’ Айозе Перес

Ньюкасл свідомо віддав ініціативу Лестеру та зробив ставку на контратаки. Ця тактика Рафи Бенітеса дала плоди: на 32-й хвилині Мет Рітчі навісив із лівого флангу в район воротарського майданчика, а там Айозе Перес класно зіграв на випередження головою і відкрив рахунок у матчі. Попри всі намагання, "лисиці" зрівняти рахунок так і не зуміли.

Лестер вдома поступився Ньюкаслу

Мінімальна перемога на Кінг Пауер фактично гарантувала "сорокам" збереження прописки в еліті. У Ньюкасла тепер 38 очок, а зона вильоту вже на відстані 10-ти пунктів. Лестер наразі залишився 7-м (47 очок).

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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