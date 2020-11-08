Ветерану "гірників" довелося просидіти весь матч на лаві запасних, але на його настрій це не вплинуло.

Динамо – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

"Важлива перемога на шляху до чемпіонства! Не відступаємо від своїх цілей. Вперед, Шахтар", – написав Пятов у Instagram.

Нагадаємо, що Шахтар все ще поступається Динамо у турнірній таблиці УПЛ – між двома грандами залишилося лише одне очко.

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