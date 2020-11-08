"Важлива перемога на шляху до чемпіонства": Пятов – про розгром Динамо
21:40 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря підкреслив значення перемоги над Динамо в 9 турі УПЛ (3:0).
Жуніор Мораєс 34’
Маркос Антоніо 66’
Алан Патрік 72’
34’ Жуніор Мораєс
66’ Маркос Антоніо
72’ Алан Патрік
Ветерану "гірників" довелося просидіти весь матч на лаві запасних, але на його настрій це не вплинуло.
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"Важлива перемога на шляху до чемпіонства! Не відступаємо від своїх цілей. Вперед, Шахтар", – написав Пятов у Instagram.
Нагадаємо, що Шахтар все ще поступається Динамо у турнірній таблиці УПЛ – між двома грандами залишилося лише одне очко.
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