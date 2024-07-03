"Нам не пощастило, і я вважаю, що якби гра перейшла в додатковий час, ми б перемогли. Ми мали шанс зрівняти рахунок, але це важко, коли у них у воротах Гордон Бенкс (сейв Мерта Гюнока на 90+5 дещо нагадував подвиг англійської легенди проти Пеле на ЧС-1970 – прим. Футбол 24)!

Дубль захисника-бомбардира у відеоогляді матчу Австрія – Туреччина – 1:2

Ми не використали свої моменти і недостатньо добре захищалися проти їхніх стандартів. Ми провели чотири дуже цікаві гри на турнірі. Не все склалося ідеально, але це були чотири дуже цікаві та напружені гри. Тепер нам потрібно взяти це з собою в Лігу націй, а потім у кваліфікацію чемпіонату світу.

Я не можу повірити, що ми сьогодні їдемо додому. Ми думали, що продовжимо нашу подорож", – цитує Рангніка прес-служба УЄФА.

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