"У мене залишався рік за контрактом, мені 34 роки, і коли спливають такі варіанти – відмовити важко. Напевно, я б подумав, якби у мене залишалося більше років за контрактом. До того ж у мене була зовсім не маленька зарплата в Барселоні, а сім'я була задоволена.

Роналду зробив Джорджині пропозицію – відома відповідь на розкішну каблучку (ФОТО)

Рішення далося нелегко, адже я тягну за собою дружину і дочок, але точно можу сказати, що при більшому терміні контракту я б думав довше.

Коли бачиш таку пропозицію, навіть не віриться. Ніхто не очікує побачити такі контракти – принаймні, я. Всю кар'єру я був "пішаком" у футболі, піднімався по сходинках за рахунок зусиль і поту. Але коли отримуєш такий контракт, він застає тебе зненацька, а ще більше – сім'ю.

У фінансовому плані цю лігу неможливо порівняти з іншими. З огляду на мою кар'єру, з огляду на те, що я віддав Барселоні, я вирішив, що повинен зробити цей крок. Кар'єра футболіста коротка, і коли цей поїзд приходить, важко відмовити", – сказав Іньїго в інтерв'ю Onda Vasca.

Дубль Роналду не врятував Аль-Наср у грі проти команди Сегунди – поразка в дебютному матчі екс-лідера Барселони