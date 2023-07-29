"Враження негативні, бо ми програли матч. Але ми на початку свого шляху. Є над чим працювати.

"Тривожний" дебют Полісся в УПЛ у відеоогляді матчу з Вересом – 2:0

Важко відігруватись, коли на першій хвилині пропускаєш. Це змінює всі плани. Розберемо помилки і будемо рухатись далі. Це як у боксерів. Виходиш на бій, пропускаєш на першій хвилині, і весь план ламається, вже треба по-іншому планувати.

Після перерви я хотів побачити більш агресивну гру в атаці. У першому таймі Микола Гайдучик, на мою думку, не впорався з завданням, яке перед ним ставили, тому й була заміна.

Чому не забили у більшості? Суперник сів в оборону, вони були у меншості, рахунок був комфортним для них. У першу чергу не вистачило майстерності. Якби призначили пенальті, і ми забили, тоді, можливо, був би інший рахунок", – сказав Лавриненко у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Верес програв Поліссю з рахунком 0:2. Тридцять хвилин у другому таймі рівняни провели у більшості, але не спромоглись бодай на гол престижу.

Полісся увірвалося в УПЛ впевненою перемогою над Вересом – перші гол, вилучення і повітряна тривога сезону