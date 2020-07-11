"Важко від цього відійти": антигерой фіналу Кубка України попросив вибачення за незабитий пенальті

Захисник полтавської Ворскли Володимир Баєнко важко переживає нереалізацію пенальті у фіналі Кубка України проти Динамо (7:8).

"Я до тепер переживаю. Важко від цього відійти. В першу чергу хотів би вибачитися перед уболівальниками полтавської Ворскли і партнерами своєї команди, які відпрацювали 120 хвилин.

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Ми заслуговували на перемогу, а я, на жаль, не впорався з тиском і не забив пенальті. Я винний! Можу лише вибачитися перед командою і вболівальниками.

Я йшов дев'ятим пробивати пенальті. Залишалися – я, Шехіч і голкіпер Різник. Там просто нікому вже було бити, тому я пішов. Які думки були в голові? У такі моменти особливо не думаєш, більше емоцій. Хотів пробити сильно по центру. Вийшло, що не влучив у ворота", – сказав Баєнко у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у фіналі Кубка України проти Динамо захисник Ворскли Володимир Баєнко не реалізував вирішальний одинадцятиметровий у післяматчевій серії пенальті і трофей дістався киянам.

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