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"Важко від цього відійти": антигерой фіналу Кубка України попросив вибачення за незабитий пенальті

08:25 - Читать на русском
"Важко від цього відійти": антигерой фіналу Кубка України попросив вибачення за незабитий пенальті
Володимир Баєнко / Фото з відкритих джерел

Захисник полтавської Ворскли Володимир Баєнко важко переживає нереалізацію пенальті у фіналі Кубка України проти Динамо (7:8).

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11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

"Я до тепер переживаю. Важко від цього відійти. В першу чергу хотів би вибачитися перед уболівальниками полтавської Ворскли і партнерами своєї команди, які відпрацювали 120 хвилин.

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Ми заслуговували на перемогу, а я, на жаль, не впорався з тиском і не забив пенальті. Я винний! Можу лише вибачитися перед командою і вболівальниками.

Я йшов дев'ятим пробивати пенальті. Залишалися – я, Шехіч і голкіпер Різник. Там просто нікому вже було бити, тому я пішов. Які думки були в голові? У такі моменти особливо не думаєш, більше емоцій. Хотів пробити сильно по центру. Вийшло, що не влучив у ворота", – сказав Баєнко у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у фіналі Кубка України проти Динамо захисник Ворскли Володимир Баєнко не реалізував вирішальний одинадцятиметровий у післяматчевій серії пенальті і трофей дістався киянам.

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Теги
Динамо Динамо Кубок України Володимир Володимир Баєнко Дмитро Дмитро Різник Едін Едін Шехіч Динамо - Ворскла Ворскла Ворскла
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