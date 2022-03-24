Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловився про півфінал плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти України. Матч мав відбутися сьогодні, але наразі його перенесено на червень.

"Дуже коротка відповідь – ні. Жодних новин немає. Я припустив би, що всі чекають, поки цей раунд матчів закінчиться, а потім подивимося, як розвиватиметься ситуація. Але, очевидно, зараз це не дуже добре.

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Якщо ви питаєте мене зараз, чи відбудеться гра у червні, то це буде складно. Це ситуація, яку ми не можемо контролювати, тому я зосереджуся на цих двох товариських матчах і подбаю про те, щоби ми щось винесли з цих поєдинків.

Можливо, у квітні ми всі разом сядемо, подивимося на розклад і на те, як він складеться для нас. Важко уявити, як ми гратимемо з Україною у червні. Питання не тільки в календарі, а в тому, що їм потрібно зібратися разом, провести тренувальний збір та вивести всіх своїх гравців на поле у ​​належний час, щоб підготуватися до такої важливої ​​гри", – цитує Кларка WhatsNew2day.

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