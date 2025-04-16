"Ми провели вже п’ятий матч. Сікан вийшов у стартовому складі у двох із них. На тренуваннях він демонструє велику мотивацію, але він ще молодий гравець.

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Наразі важко щось однозначно сказати про співвідношення його вартості та гри на полі. Молодим футболістам потрібен час і розуміння гри. Відповідно, йому також потрібен час для розвитку.

Ми плануємо використовувати його більше в майбутньому", – цитує Текке Haber61.

Нагадаємо, Сікан перейшов до Трабзонспора взимку цього року. За час перебування в клубі він провів 11 матчів та віддав одну гольову передачу. Повідомлялося, що турецький клуб заплатив Шахтарю за українця 6 мільйонів євро.

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