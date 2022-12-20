Форвард "трикольорових" Олів'є Жиру після повернення з Мундіалю у Катарі зустрівся з уболівальниками у Парижі.

"Це чудово, тому що результат був жахливий, але французи нас підтримали. Єдина радість – жити такими моментами.

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Ми плануємо міцно обійняти один одного і вирушити у відпустку, щоб підзарядити батарейки на кінець сезону. Завжди важко розлучатися зі збірною, з якою провів півтора місяця. Ми як сім'я, як брати", – сказав Жиру в ефірі каналу TF1.

Нагадаємо, збірна Франції дійшла до фіналу Мундіалю в Катарі, однак не змогла вдруге поспіль завоювати Кубок чемпіонату світу, поступившись у серії післяматчевих пенальті Аргентині.

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