Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди на Євро-2024 зі Швейцарією.

У разі позитивного результату в матчі зі Швейцарією "манншафт" вийде зі своєї групи з першого місця. У цьому випадку команда Нагельсманна ризикує зустрітися з Іспанією вже на стадії 1/4 фіналу.

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"Думаю, обговорювати подібні теми – нормально. Але і ви повинні розуміти: важко просити свою команду спеціально програти. Якщо гравці ставлять перед собою максимальне завдання, подібні прохання не мають сенсу. Ви граєте кожен матч, щоб перемогти – прийдешню гру, наступну і так далі.

Ми не можемо передбачити, хто саме буде нашим суперником на стадії плей-офф. Перемоги надають команді впевненості та задають ритм. Завтра наступна гра, ми хочемо її виграти, не має значення, хто буде наступним суперником. Ми дізнаємося нашого наступного суперника у вівторок о 23:00, і у нас буде час, щоб підготуватися до нього.

Матч зі Швейцарією буде цікавим, ми зустрінемося з найсильнішим суперником у нашій групі", – цитує Нагельсманна beinSports.

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