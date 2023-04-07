"Важко говорити. Ми всі бачили, що команда зіграла важливий матч через два з половиною дні після гри з Ювентусом. Великим недоліком було те, що ми не забили другий гол: прямо зараз ми платимо багато за те, що не вбили гру. Але команда докладає шалених зусиль.

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Мені, як тренеру, важко пояснити нічию після всього, що ми створили. Я нічого не можу сказати про відданість команди, ми зробили те, що планували. Нічия 1:1 нас карає, і це велике розчарування, але це має стати поштовхом до того, що нас чекає в наступні кілька днів.

Невезіння, безумовно, впливає. Я бачив стільки неймовірних речей, яких давно не бачив: винос Очоа з лінії, поперечина Лукаку. Ми повинні працювати краще, щоб результат і доля були на нашому боці.

Чи потрапимо ми в Лігу чемпіонів? На моє переконання, абсолютно так. Ці виступи були важливими, але не увінчалися результатом. Ми набрали очко у двох іграх, в яких заслуговували більше", – цитує Індзагі Sky.

Інтер, після чотирьох матчів без перемог, посідає третє місце, маючи у своєму активі 51 бал. Наступний матч міланський клуб проведе у Лізі чемпіонів проти Бенфіки. Зустріч запланована на 11 квітня.

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