"Важко повірити, що це реальність. Я захоплююся хлопцями та тим, що ми можемо продовжувати битися. Незалежно від того, хто виходить на поле, вони грають дуже добре. Хлопці – справжні воїни.

Уельс – Данія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Ми можемо бути гнучкими. Все було не ідеально під час гри, але ми вдосконалювались. Це те, що нам вдавалося кілька разів, і те, чого я очікую в майбутньому", – цитує Юлманда офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що суперником Данії на стадії 1/4 фіналу стане переможець пари Нідерланди – Чехія.

Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль