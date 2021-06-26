"Важко повірити, що це реальність": тренер Данії – про вихід в 1/4 фіналу Євро
Наставник збірної Данії Каспер Юлманд приємно здивований розгромом Уельсу (4:0) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.
"Важко повірити, що це реальність. Я захоплююся хлопцями та тим, що ми можемо продовжувати битися. Незалежно від того, хто виходить на поле, вони грають дуже добре. Хлопці – справжні воїни.
Уельс – Данія – 0:4 – відео голів і огляд матчу
Ми можемо бути гнучкими. Все було не ідеально під час гри, але ми вдосконалювались. Це те, що нам вдавалося кілька разів, і те, чого я очікую в майбутньому", – цитує Юлманда офіційний сайт УЄФА.
Додамо, що суперником Данії на стадії 1/4 фіналу стане переможець пари Нідерланди – Чехія.
Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль