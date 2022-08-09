Захисник збірної Австрії Александар Драговіч переконаний, що його співвітчизники здатні пройти Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів попри поразку в першій грі.

"Динамо – надзвичайно професіональний клуб. Там є кілька індивідуально сильних футболістів. Але, напевно, зараз їм важко зосередитися на футболі.

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В Україні кілька місяців не було чемпіонату, вони проводили лише товариські матчі перед кваліфікацією. Важко побачити там команду. У цьому перевага Штурма", – цитує Драговіча Krone.

Австрієць успішно виступав за київський клуб з 2013-го по 2016 рік, після чого пішов у Байєр за 21 млн євро. Зіграв 111 матчів, забив 2 голи і віддав 2 асисти. По два рази виграв чемпіонат і Кубок України.

Поєдинок Штурм Грац – Динамо Київ стартує о 21:30. Перший матч завершився мінімальною перемогою "біло-синіх", єдиний гол забив Олександр Караваєв. Переможець двоматчевого протистояння у раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ зіграє проти сильнішого в парі Бенфіка – Мітьюлланд (перша гра – 4:1).

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