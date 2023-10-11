"Важко підрізати крила інстинктивному гравцю": Анрі розкрив секрет успіху Беллінгема в Реалі
Колишній нападник Барселони та Арсенала, а нині наставник молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі пояснив, чому в Джуда Беллінгема все виходить в Реалі.
"Важко підрізати крила інстинктивному гравцю. Ви повинні дозволити таким футболістам висловлюватися на полі, але зберігаючи структуру.
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Чому, на вашу думку, Джуд Беллінгем добре зарекомендував себе в Реалі? Бо структура це дозволяє. Три півзахисники дають йому стабільність позаду, а форварди перед ним відкривають простір, даючи йому час побігати з м'ячем", – пояснив Анрі в інтерв'ю L'Équipe.
Нагадаємо, що Беллінгем вражаюче стартував в Реалі. Півзахисник зіграв в 10 матчах, забивши 10 голів та оформивши три асисти.
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