"У чому перевага Шахтаря та причина його успіхів на старті сезону? "Гірникам" не довелося проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів на відміну від Динамо. Йовічевіч спокійно готував команду до чемпіонату України та єврокубків.

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До того ж у Шахтар влита свіжа кров – прийшла ціла низка хороших футболістів: Тейлор, Михайліченко, Зубков, Швед, Петряк. Допоможе "гірникам" незабаром і Тотовицький. Звідси результат матчу з РБ Лейпциг і хороша перспектива у поєдинку з Селтіком.

Що стосується Динамо, то воно виснажене – фізично та психологічно. Грають одні й самі. У киян спостерігається відчутний спад. Коли вони з нього вийдуть, невідомо. До того ж травми переслідують "біло-синіх". Важко буде навіть проти кіпрського АЕКа", – цитує Сабо Footboom.

Нагадаємо, Шахтар проведе матч із Селтіком вже сьогодні, 14 вересня. Підопічні Мірчі Луческу гратимуть днем пізніше проти команди з Ларнаки.

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