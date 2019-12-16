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"Важкий, але хороший жереб", – Лемпард схарактеризував суперника в плей-офф Ліги чемпіонів

21:50 212 Читать на русском
"Важкий, але хороший жереб", – Лемпард схарактеризував суперника в плей-офф Ліги чемпіонів
Френк Лемпард / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо результатів жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Суперником "пенсіонерів" на цій стадії стане мюнхенська Баварія.

 

"Це важкий жереб, але хороший. Ми знали, якщо пройти груповий етап, то є велика ймовірність потрапити на сильну команду.

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У нас, звісно, є своя історія зустрічей із Баварією, але ці ігри стануть для нас хорошим випробуванням. До цього виклику ми готові", – наводить слова Лемпарда прес-служба Челсі.

Перший поєдинок протистояння Челсі – Баварія відбудеться на Стемфорд Брідж 25 лютого. Матч-відповідь – 18 березня на Альянц-Арені.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі - Баварія Челсі Челсі
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