"Важкий, але хороший жереб", – Лемпард схарактеризував суперника в плей-офф Ліги чемпіонів

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо результатів жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Суперником "пенсіонерів" на цій стадії стане мюнхенська Баварія.

"Це важкий жереб, але хороший. Ми знали, якщо пройти груповий етап, то є велика ймовірність потрапити на сильну команду.

Лемпард хоче підписати заміну Кепі – наставник не вірить у лояльність голкіпера

У нас, звісно, є своя історія зустрічей із Баварією, але ці ігри стануть для нас хорошим випробуванням. До цього виклику ми готові", – наводить слова Лемпарда прес-служба Челсі.

Перший поєдинок протистояння Челсі – Баварія відбудеться на Стемфорд Брідж 25 лютого. Матч-відповідь – 18 березня на Альянц-Арені.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті