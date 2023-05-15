Голкіпер "біло-синіх" Денис Бойко пролив світло на ситуацію з продовженням контракту з киянами, який спливає у червні цього року.

"Тренером себе ще поки не бачу. Ставлю за мету пограти ще два-три роки точно, бо відчуваю в собі сили фізичні та психологічні. Я здатний грати на високому рівні.

Динамо планує революцію: трьом гравцям вкажуть на двері, ще кільком поставлять ультиматум

Тренерські курси я розпочав, бо був травмований і мав вільний час. Краще розпочати зараз, щоб, коли завершуватиму кар'єру, не витрачати час на навчання і починати працювати.

Щодо продовження контракту – це ми побачимо лише наприкінці сезону. Важке рішення, воно буде прийняте, яким би воно не було. Насамперед будемо брати до уваги те, чи буде клуб на мене розраховувати, чи ні. Також моє рішення.

Я бачу те, що відбувається у клубі. Подивимося, не будемо нічого загадувати й давати прямі коментарі, чи залишаюся я. Але те, що я гратиму – це 100%", – сказав Бойко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у поточному сезоні 35-річний кіпер провів за Динамо 5 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 3 голи (у 3 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

Динамо драматично програло Чорноморцю у свій день народження – Григорчук завдав Шовковському першої поразки в УПЛ