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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ІБІЦА - БАРСЕЛОНА

Важка перемога "блаугранас" у відеоогляді матчу Ібіца – Барселона – 1:2

06:00 492 Читать на русском
Важка перемога "блаугранас" у відеоогляді матчу Ібіца – Барселона – 1:2
Ібіца – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Барселона

Барселона не без проблем обіграла Ібіцу з третього дивізіону Іспанії в рамках 1/16 фіналу Копа дель Рей. Дивіться відео голів та огляд матчу Ібіца – Барселона.

 

Барселона пропустила вже у дебюті поєдинку, Кабал'є переправив м'яч у нижній кут воріт після флангової передачі. Ібіца могла подвоїти перевагу, проте стійка і Нето стали на заваді.

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В другому таймі контроль м'яча Барселоною нарешті втілився у забитий м'яч. Де Йонг розкішним пасом знайшов Грізманна, і Антуан зрівняв рахунок. А вже перед самісіньким фінальним свистком француз втік від захисників та пробив повз голкіпера, вивівши Барселону до наступного раунду.

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