"Я не бачу відмінностей від минулого року. Кожна гра складна. Ми граємо трохи гірше? Я не згоден. Ми завжди аналізуємо те, що робимо. Минулий сезон був складним через низьку ефективність. Але це нормальний процес для команди, яка хоче вдосконалюватися. Зараз у Лізі чемпіонів у нас більше впевненості, ніж торік.

Після завоювання європейського титулу наша мета, а також мета клубу, міста і наших уболівальників – знову увійти в історію і виграти Лігу чемпіонів вдруге поспіль. Ми повинні бути амбітними.

У моєму менталітеті закладено прагнення вдосконалюватися, показувати гравцям, що не можна заспокоюватися. Бути амбітним – це нормально, потрібно постійно думати про вдосконалення.

Завоювати перший титул завжди нелегко, тому що гравці не думають, що вони здатні його виграти. Але ми показали їм шлях. Тепер весь ПСЖ і молоді гравці хочуть перемагати, тому що знають, що вони на це здатні. Для мене важче виграти перший раз, ніж другий або третій.

Мені не потрібно нічого робити для додаткової мотивації, гравці так само амбітні, як і раніше. У минулому сезоні я сказав, що гравцям подобається грати в футбол, і мені легко їх мотивувати. Ми впевнені, що у нас є шанс знову виграти цей трофей", – цитує Луїса Енріке RMC Sport.

Нагадаємо, що ПСЖ у першому турі Ліги чемпіонів зіграє з Аталантою. Матч заплановано на 17 вересня.

