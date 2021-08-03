Новачок "канонірів" Бен Вайт став головним героєм одного з епізоду в спарингу проти Челсі.

На 54-й хвилині свого дебютного поєдинку Вайт, який вийшов на поле в перерві, міг стати винуватцем другого пропущеного гола. Захисник не витримав офсайдну лінію – як наслідок, Хакім Зієш вийшов віч-на-віч із Берндом Лєно та був готовий спрямувати м'яч у сітку.

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Здавалося, що гол неминучий, проте Вайт не вимкнувся з епізоду. Центрбек наздогнав опонента та нав'язав йому боротьбу, у підсумку завадивши стати автором забитого м'яча. Щоправда, попри такі самовіддані дії новачка, Арсенал все ж поступився Челсі з рахунком 1:2. За команду Артети забив Джака, а за переможця ЛЧ відзначилися Хаверц та Абрахам.

Нагадаємо, Арсенал заплатив Брайтону за 23-річного Вайта 50 млн фунтів.

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