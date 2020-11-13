Нагадаємо, Грузія була дуже близькою до першого в історії виходу на чемпіонат Європи. У фіналі плей-офф підопічні Вайсса поступилися Північній Македонії, яка і стане третім опонентом України в груповому турнірі.

"Мені дуже шкода, проте це був не наш день. Я відповідаю за поразку, але це футбол. Життя триває і потрібно рухатися далі. Ми хотіли зробити щасливими всю Грузію, але програли. Перепрошую у гравців, вболівальників, журналістів та федерації.

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Суперник був трохи кращою командою та заслужено їде на чемпіонат Європи, вітаю їх із цим успіхом. Ми залишаємося вдома. Після двох наступних матчів у Лізі націй прийде новий тренер. Мій час завершується. Я закінчую дуже хороший і водночас непростий цикл", – цитує Вайсса офіційний сайт Федерації футболу Грузії.

Словацький тренер очолив збірну Грузії у 2016 році. Під його керівництвом команда виграла групу Ліги націй 2018/19, а вчора, 12 листопада, зупинилася за крок від історичного виходу на Євро-2020.

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