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Вайле з Юрченком виявився сильнішим за Сеннерюск

20:51 84 Читать на русском
Вайле з Юрченком виявився сильнішим за Сеннерюск
Владлен Юрченко / ФК Байєр

Півзахисник Владлен Юрченко відіграв увесь матч за Вайле в переможному матчі з Сеннерюском.

Данія. Суперліга, 21 тур

Вайле – Сеннерюск – 2:0

Голи: Фіннбогасон, 20, Лоуаті, 24

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Аутсайдер данської Суперліги Вайле вдома приймав Сеннерюск. Українець Владлен Юрченко провів на полі увесь матч, а його команда протягом 5 хвилин забила 2 голи, які стали вирішальними.

Вайле займає передостанню 13 сходинку, набравши 19 очок.

Теги
Вайле Вайле Українці за кордоном Світ Владлен Юрченко Владлен Юрченко Сеннерюск Сеннерюск
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