Вайле з двома українцями у складі здобув розгромну перемогу над Хорсенсом

Владлен Юрченко та Сергій Гринь посприяли черговій перемозі Вайле в чемпіонаті Данії.

Данія, 29 тур

Вайле – Хорсенс – 3:0

Голи: Гонсалвеш, 52 (п), 62, Фіннбогасон, 75

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Вайле здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Данії. Якщо в першому таймі командам так і не вдалося відкрити рахунок, то після перерви господарі зуміли забити 3 "сухі" голи. Справжнім героєм зустрічі став Гонсалвеш, який офрмив дубль та віддав результативну передачу.

Відзначимо, що обидва українці вийшли у стартовому складі Вайле. Сергій Гринь провів на полі 70 хвилин, а Владлен Юрченко відіграв 79.

Наразі Вайле набрав 27 очок та продовжує посідати 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Данії.