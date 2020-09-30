Данський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про обопільну згоду щодо розриву контракту з 26-річним хавбеком.

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"Сергій довго перебував поза грою, тому тренер вирішив обрати інших гравців. В цій ситуації для обох сторін найбільш розумно розірвати договір. Тепер Сергій може вільно працевлаштуватися в іншому місці. Бажаємо йому всьгого найкращого до кінця кар’єри", – заявив технічний директор Вайле Якоб Крюгер.

Додамо, що Гринь виховувався у академії Шахтаря, а до данського клубу приєднався у січні 2019 року. В сезоні 2020/21 тренер Вайле лише одного разу випускав українця на поле, але результативними діями він не відзначився.

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