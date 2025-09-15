Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Крісом Вайлдером. Фахівець поставив підпис під дворічним контрактом. На цій посаді він замінить Рубена Сельєса.

Аморім продовжує бити антирекорди на чолі Манчестер Юнайтед – найгірші показники з часів Другої світової війни

"Після складного початку сезону правлінню здалося необхідним внести зміни, щоб стабілізувати результати і посилити боротьбу за підвищення в класі. Хоча впровадження іншого стилю гри здійснювалося з амбіціями, результати явно не відповідали очікуванням.

Кріс Вайлдер повертається з доведеними лідерськими якостями і унікальним розумінням Шеффілд Юнайтед. Ми впевнені, що він є правильною людиною, щоб відновити темп, об'єднати команду, вболівальників і досягти результатів, необхідних для реалізації наших цілей в цьому сезоні.

Ми хочемо подякувати Рубену Сельєсу за його старанну роботу і професіоналізм під час перебування в клубі. Відповідальність за останні результати лежить на нас як на власниках, і ми залишаємося повністю відданими підтримці команди і прагненню до підвищення в класі", – йдеться в заяві.

Вайлдер вперше очолив Шеффілд Юнайтед у 2016 році, вивів команду з Чемпіоншипу в АПЛ у сезоні 2018/19. Вдруге він обіймав посаду з 2023 року до червня 2025-го.

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах