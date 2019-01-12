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Вайгль зацікавив ПСЖ

10:51 176 Читать на русском
Вайгль зацікавив ПСЖ
Юліан Вайгль / Reuters

Французький Парі Сен-Жермен прагне підписати півзахисника дортмундської Борусії Юліана Вайгля.

Німецький хавбек може змінити Бундеслігу на Лігу 1, повідомляє Sky Sport Germany.

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За інформацією видання, керманич ПСЖ Томас Тухель хоче підсилити центр поля, а його колишній підопічний Вайгль – головний претендент на перехід до лав парижан. Щоправда, Борусія Д раніше відкидала можливість продажу 23-річного півзахисника взимку.

У сезоні 2018/19 Юліан Вайгль перестав бути основним виконавцем "джмелів" і має в активі лише 4 матчі в чемпіонаті, в яких забив 1 м'яч. Раніше ним цікавилися англійські гранди – Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

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