Вайденфелєр провів прощальний матч – Клопп, Фрінгс та Лєман повернулись на Сігнал Ідуна Парк

Легендарний голкіпер Борусії Д Роман Вайденфелєр провів прощальний матч у професійній кар'єрі та повісив рукавички на цвях.

Роман Вайденфелєр попрощався з професійним футболом матчем на Сігнал Ідуна Парк, в якому зустрілись його друзі та команда всіх зірок Борусії Д.

Вайденфелєр завершив кар'єру

Тренером усіх зірок Дортмунда був Юрген Клопп, також у команді грали такі гравці, як Торстенг Фрінг, Юліан Шібер, Мохамед Зідан, Себастьян Кель, Александер Фрай, Йєнс Лєманн.

У складі друзів Вайденфелєра на поле вийшли Пер Мертезакер, Тім Візе, Крістоф Метселдер, Хайко Вайденфелєр.

Перемогу здобули друзі легендарного голкіпера Дортмунда з рахунком 4:1.

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