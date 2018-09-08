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Вайденфелєр провів прощальний матч – Клопп, Фрінгс та Лєман повернулись на Сігнал Ідуна Парк

00:45 142 Читать на русском
Вайденфелєр провів прощальний матч – Клопп, Фрінгс та Лєман повернулись на Сігнал Ідуна Парк
Прощальний матч Вайденфелєра / ФК Борусія Д

Легендарний голкіпер Борусії Д Роман Вайденфелєр провів прощальний матч у професійній кар'єрі та повісив рукавички на цвях.

Роман Вайденфелєр попрощався з професійним футболом матчем на Сігнал Ідуна Парк, в якому зустрілись його друзі та команда всіх зірок Борусії Д.

Вайденфелєр завершив кар'єру

Тренером усіх зірок Дортмунда був Юрген Клопп, також у команді грали такі гравці, як Торстенг Фрінг, Юліан Шібер, Мохамед Зідан, Себастьян Кель, Александер Фрай, Йєнс Лєманн.

У складі друзів Вайденфелєра на поле вийшли Пер Мертезакер, Тім Візе, Крістоф Метселдер, Хайко Вайденфелєр.

Перемогу здобули друзі легендарного голкіпера Дортмунда з рахунком 4:1.

Вайденфелєр розкритикував Усмана Дембеле та розповів, як француз втікав у Барселону

Теги
Торстен Фрінґс Торстен Фрінґс Єнс Лєман Єнс Лєман Німеччина Юрген Клопп Юрген Клопп Відеоновини Роман Вайденфелєр Роман Вайденфелєр
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