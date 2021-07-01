"Ми досягнули домовленості з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо. Джейдон виявив бажання піти, ми хотіли втримати його. Ми не радіємо отриманим грошам, засмучені, що він іде", – наводить слова Вацке журналіст Фабріціо Романо.

Санчо офіційно перебрався до Манчестер Юнайтед – Борусія Д підтвердила трансфер

Зазначимо, що Санчо має перебратись в Манчестер Юнайтед за 85 млн євро. Клубам залишилось узгодити останні деталі, після чого про трансфер оголосять офіційно.

Нагадаємо, чотири роки тому Борусія придбала Санчо у Манчестер Сіті за 8 млн євро. У минулому сезоні Джейдон провів 38 матчів за "джмелів", записавши до свого активу 16 голів та 20 асистів.

Мбаппе підвів Францію і наблизив Зідана до нової роботи – як провалився головний фаворит Євро-2020