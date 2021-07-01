Ватцке відреагував на трансфер Санчо в Манчестер Юнайтед
Генеральний директор Борусії Д Ханс-Йоахім Ватцке прокоментував трансфер Джейдона Санчо до Манчестер Юнайтед.
"Ми досягнули домовленості з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо. Джейдон виявив бажання піти, ми хотіли втримати його. Ми не радіємо отриманим грошам, засмучені, що він іде", – наводить слова Вацке журналіст Фабріціо Романо.
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Зазначимо, що Санчо має перебратись в Манчестер Юнайтед за 85 млн євро. Клубам залишилось узгодити останні деталі, після чого про трансфер оголосять офіційно.
Нагадаємо, чотири роки тому Борусія придбала Санчо у Манчестер Сіті за 8 млн євро. У минулому сезоні Джейдон провів 38 матчів за "джмелів", записавши до свого активу 16 голів та 20 асистів.
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