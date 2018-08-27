Вацко: Якщо ти запасний в Динамо, маєш витісняти зі складу "жирних котів", які не можуть забити більше одного м'яча

Відомий українский коментатор Віктор Вацко поділився думкою про нічию між Динамо та Чорноморцем в 6 турі УПЛ.

"Матч в Одесі показав, що у Динамо дефіцит виконавців в групі атаки. Поки не вийшов Вербіч, з гостротою були великі проблеми. Сподобався Назарій Русин, який забив м'яч у стилі Еміліо Бутрагеньо. Багато у нас нападників грають на випередження?

Динамо втратило перемогу над Чорноморцем

Звичайно, хочу сказати про поле. В Іспанії Вальядолід оштрафують за таке поле. Це ж пляжний футбол!

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Чорноморець в цій грі в футбол не грав, тільки відбивався. Динамо повинно було пробивати два пенальті. Добре, не два, а один (в першому епізоді був штрафний), але рахунок став би 2: 0, і все було б по-іншому.

Інша справа, що в Динамо вийшли молоді хлопці, отримали шанс. Вийди, прояви себе, ти ж хочеш грати в основному складі, а в перспективі і у відомому європейському клубі. Я зараз говорю про амбіції. Ти виграєш 1:0 – все, гра закінчилася? 2:0, 3:0 не треба?

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Я сиджу на лавці, а не отримую ігрової практики і ось отримую шанс. Я ж повинен стрибнути вище голови! Витісняти зі складу "жирних котів", які не можуть забити більше одного м'яча", – цитує Віктора Вацка Dynamomania.