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Вацко вважає, що Русин не мав шансів проти Луїса та Крістенсена

10 березня 22:58 342 Читать на русском
Вацко вважає, що Русин не мав шансів проти Луїса та Крістенсена
Віктор Вацко / Канали Футбол 1 та Футбол 2

Футбольний експерт Віктор Вацко прокоментував поразку Динамо від Челсі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Подивіться на Давіда Луїса і Крістенсена, який не є основним футболістом, і подивіться на Русина. Які у нього шанси в силовій боротьбі? Всі передачі йшли в неї, і він її програвав. Важко одному гравцю тиснути на двох захисників. Для Хацкевча Жиру був би ідеальним форвардом.

Челсі – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Суддя повинен був ставити пенальті у ворота Челсі. Динамівці повинні були вимагати його у арбітра. Шапаренко був найкращим серед гірших. Єдиний, хто відіграв на рівні – це Бойко", – сказав Вацко в ефірі програми Великий футбол.

Челсі – Динамо: 0 ударів у ворота, жах 5-х гравців і провал Хацкевича в матчі Ліги Європи

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