"Мудрик – найбільш контроверсійний гравець збірної України. Дивіться в чому колізія для Реброва. Мудрик – це наш найшвидший гравець групи атаки серед усіх футболістів у заявці. Циганков ще дуже швидкий, але він поки що поза грою. Маючи гравця з такою швидкістю, було б нерозумно не пробувати цю швидкість використовувати.

От зараз – матч із Словаччиною, я собі конспект вів впродовж матчу. За 90 хвилин я відзначив 8 хороших атак збірної України. В 6 з них безпосередню участь в них брав Мудрик. Як не крути, а на атаку Міша дуже гострий футболіст. Коли він отримує вільний простір – це потенційно величезна небезпека для суперника. У грі проти збірної Румунії 7 спроб дриблінгу, 6 вдалих. Проти Словаччини 2 спроби дриблінгу, обидві вдалі. У будь-якому випадку – це найбільша кількість в команді, і найвища якість. Інша справа, що довершеності цій гостроті бракує.

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Мені здається, що Мудрик ще не завжди усвідомлює, як збалансувати швидкість своїх ніг із швидкістю думки. От коли це до нього прийде – це буде гравець на 100 мільйонів євро. Ефективність – я вас розумію: 25 матчів за збірну, 2 голи та 4 асисти.

Але давайте подивимось на цю ситуацію з іншого боку, яка в нас альтернатива. Ребров на Євро не взяв жодного гравця на позицію лівого вінгера навіть із приблизно схожим профайлом на Мудрика. Я думав, що Кабаєв потрапить у список з 26 гравців – не потрапив. Тоді думав може Ваната там спробують – ні. Зараз в матчі проти Словаччини, коли Мудрика замінили – Судаков пішов наліво. У нас Мудрик безальтернативний. Я вважаю, що це проблема. Це проблема, що він хоче – біжить, не хоче – не біжить, куди хоче – туди і біжить.

Матч проти Румунії дивився і задавався питанням: як можна з ним взаємодіяти? Як під нього підлаштовуватись? Як зрозуміти логіку його переміщень, особливо в обмеженому просторі. Коли є вільний простір – тут все ясно: ран, Форрест, ран. А коли треба взаємодіяти, комбінувати – по-моєму тільки Судаков, у нього на космічному рівні розуміння Мудрика.

Третій гол від румунів, і дії Михайла у власному штрафному – абсолютна розконцентрація. Але при цьому він знає, що якби він не зіграв – тренер поставить його на наступний матч, бо в тренера варіантів більше нема. Після цього повертаємось до того, з чого починали цю тему: а як його посадиш, якщо він швидкий і гострий? Після чого йде "так, а толку від цієї швидкості і гостроти, якщо вона нічим не закінчується?" і так по колу", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

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