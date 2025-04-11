Вацко розставив крапки над "і" в ситуації з невикликом Степанова у збірну України та рукоприкладством з боку тренерів
Журналіст та коментатор Віктор Вацко висловився щодо гарячої теми навколо Артема Степанова та його скандального невиклику до молодіжної збірної України.
"Я наперед кажу, подобається це комусь чи не подобається, якщо якогось футболіста в майбутньому викличуть у збірну України, а він відмовиться, для мене особисто це червона лінія. І мені абсолютно байдуже, хто в нього в футболі покровитель. А чому ж зараз так сполошились, чому Мельгоса почав розслідування якісь там проводити? Тому що в тому листі з Байєра чорним по білому написано, що саме Унаї Мельгоса пообіцяв Артему Степанову виклик у збірну України U-21, а потім переграв історію і сказав, що грати той буде за U-20, тренуватися з U-21 і грати за U-20.
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Я минулого тижня мав розмову з людиною наближеною до сім'ї Степанових. Мені цікаво було дізнатись, про яке там рукоприкладство почали інформацію розповсюджувати наші блогери, тому що дійсно рукоприкладство – це серйозно. Якщо там хтось з тренерів вдарив дитину, я вважаю, що це серйозно, я вважаю, що за це треба карати.
Зрозуміло, там на мене сім'я Степанових ображена, я це розумію і приймаю, я напевно, на їхньому місці, також, на такого як я, би образився. Але стосовно молодіжної збірної України правда ж у чому полягає? Мені також сказали, що рукоприкладства ніякого не було", – поділився Вацко в останньому випуску ВацкоOnAir.
Раніше повідомлялось, що головною причиною рішення Степанова не приїжджати до розташування збірної України U-20 стали напружені стосунки з тренерським штабом команди. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв’ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім’ї Степанова. Також була інформація, що до нападника застосував рукоприкладство один із тренерів молодіжної збірної.
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