"Я наперед кажу, подобається це комусь чи не подобається, якщо якогось футболіста в майбутньому викличуть у збірну України, а він відмовиться, для мене особисто це червона лінія. І мені абсолютно байдуже, хто в нього в футболі покровитель. А чому ж зараз так сполошились, чому Мельгоса почав розслідування якісь там проводити? Тому що в тому листі з Байєра чорним по білому написано, що саме Унаї Мельгоса пообіцяв Артему Степанову виклик у збірну України U-21, а потім переграв історію і сказав, що грати той буде за U-20, тренуватися з U-21 і грати за U-20.

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Я минулого тижня мав розмову з людиною наближеною до сім'ї Степанових. Мені цікаво було дізнатись, про яке там рукоприкладство почали інформацію розповсюджувати наші блогери, тому що дійсно рукоприкладство – це серйозно. Якщо там хтось з тренерів вдарив дитину, я вважаю, що це серйозно, я вважаю, що за це треба карати.

Зрозуміло, там на мене сім'я Степанових ображена, я це розумію і приймаю, я напевно, на їхньому місці, також, на такого як я, би образився. Але стосовно молодіжної збірної України правда ж у чому полягає? Мені також сказали, що рукоприкладства ніякого не було", – поділився Вацко в останньому випуску ВацкоOnAir.

Раніше повідомлялось, що головною причиною рішення Степанова не приїжджати до розташування збірної України U-20 стали напружені стосунки з тренерським штабом команди. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв’ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім’ї Степанова. Також була інформація, що до нападника застосував рукоприкладство один із тренерів молодіжної збірної.

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