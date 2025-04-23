Журналіст та коментатор Віктор Вацко здивований тим, що тренер Шахтаря Маріно Пушіч після поразки від Колоса (2:4) зводить усі проблеми лише до суддівських помилок.

"Шахтар програв Колосу, а Пушіч про суддівство каже. Таке відчуття, що в нього Луческу вселився. Вам чотири забиває команда, яка бореться за виживання, а вам арбітри гру програли?

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У вас половина команди коштує 10+ мільйонів, а вам арбітри гру програли? Це смішно", – сказав Вацко у ефірі свого YouTube каналу.

Шахтар у турнірній таблиці УПЛ відстає від Динамо на 10 очок. Ці команди зустрінуться між собою 27 квітня – початок о 18:00.

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