Вацко розніс Пушіча за звинувачення арбітрів у невтішних результатах Шахтаря: "Відчуття, що в нього Луческу вселився"
Журналіст та коментатор Віктор Вацко здивований тим, що тренер Шахтаря Маріно Пушіч після поразки від Колоса (2:4) зводить усі проблеми лише до суддівських помилок.
"Шахтар програв Колосу, а Пушіч про суддівство каже. Таке відчуття, що в нього Луческу вселився. Вам чотири забиває команда, яка бореться за виживання, а вам арбітри гру програли?
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У вас половина команди коштує 10+ мільйонів, а вам арбітри гру програли? Це смішно", – сказав Вацко у ефірі свого YouTube каналу.
Шахтар у турнірній таблиці УПЛ відстає від Динамо на 10 очок. Ці команди зустрінуться між собою 27 квітня – початок о 18:00.
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