Вацко розкритикував керівництво Олімпіка

Коментатор телеканалів "Футбол 1/2" Віктор Вацко розповів про причини нестабільних результатів Олімпіка у чемпіонаті України.

"Коли Шевчук приходив, я вважав, що це невчасно. Я думав, що було ухвалено несправедливе рішення щодо Романа Санжара. Дійсно, Санжар – частина цієї системи. У Шевчука був зимовий період на підготовку команди. Знову ж таки, повертаюся до системи: що хоче бачити керівництво клубу Олімпік у своїй команді? Команда вийшла у Лігу Європи в 2017-му році. Вони відіграли перше коло в одному складі, потрапили на гору турнірної таблиці, тримались там, але взимку кардинально змінили склад. Провідні футболісти, які досягли того результату і вийшли в Лігу Європи, пішли, а прийшли гравці, не готові до таких завдань.

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Прийшло літо. Владислав Гельзін дає велике інтерв’ю, що тепер ми не підписуємо футболістів на півроку, ми формуємо склад надовго. Наше завдання – потрапляти в Лігу Європи. Триває сезон, є заміна тренера і далі йде кардинальне омолодження складу. Підходять молоді гравці: Цимбалюк, Снурніцин, Вантух, Тейшейра – також молодий хлопчик. Із досвідчених залишаються Гай, Політило, Шиндер і Гришко. Приходить недосвідчений воротар. Не може молода команда, складена із недосвідчених гравців, за два місяці вирішувати завдання потрапляння в єврокубки. Якщо вона може це, то великий комплімент їй. Але це, скоріше, вийняток з правил. Тим більше, футболісти ці для Прем’єр-ліги ще сируваті.

І тут питання: або ти обираєш досвідчених гравців і береш до них 2-3 молодих футболістів, ставиш чіткі завдання; або ж ти даєш час на те, щоб молодих награвати, зіграти і тільки потім ставити якісь завдання.

Мені здається, що наступного літа в українській Прем’єр-лізі буде пікантна ситуація навколо Олімпіка. Тому що я не розумію, як в наступному чемпіонаті гратиме команда без U-19 та U-21. Як до цього поставляться інші клуби? Чому інші президенти мають фінансувати команди U-19 та U-21, витрачати кошти, а у Олімпіка цього немає.

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Це питання висить в повітрі. Ніхто в нашій українській футбольній спільноті ще відповіді на це не дав. І мені здається, не з проста під керівництвом Шевчука Олімпік втрачав очки в цілій когорті матчів. Я нарахував десь 7 очок із серйозними суддівськими помилками. Поза грою з Шахтарем – нічия, гол з Ворсклою, коли м’яч не перетинає лінію воріт; з Маріуполем цей дивовижний пенальті, коли м’яч влучає гравцю в груди. Хочеш – не хочеш, але теорії змови вже в голові формуються. Звичайно, ми нікого не звинувачуємо і не маємо доводити. Але в кулуарах такі історії розповідають," – сказав Вацко в ефіри програми "Великий футбол".