Вацко різко розкритикував Хацкевича за стартовий склад у програному матчі проти Яблонця

Футбольний експерт та коментатор Віктор Вацко висунув резонні претензії на адресу наставника Динамо Олександра Хацкевича щодо складу команди на матч Ліги Європи проти Яблонця (0:1).

"Останній матч сезону для Динамо. Він нічого не вирішує. До складу київського клубу входять 20-23 футболісти. Чому не поставити людей, які отримали можливість довести, що вони можуть претендувати на місце в основному складі? Вони могли б показати, що вони не просто так отримують гроші.

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Два приклади. Два найкращих гравці матчу – Бущан і Цітаішвілі. Останній добре вийшов на заміну.

Такі матчі, які не мають турнірного значення, стають мотиваційними для людей, які не мають постійного місця в основному складі, які виходять довести, що готові грати в основі. Два футболіста, яких ми відзначили – це футболісти, які не грають постійно в основному складі", – цитує Вацка dynamomania.

Нагадаємо, Динамо гарантувало собі перше місце у групі Ліги Європи ще до програшного матчу проти Яблонця в останньому турі.

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