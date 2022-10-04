"Від кількох людей, не пов'язаних між собою, які спілкуються з Андрієм Шевченком, я чув, що він не горить бажання очолити УАФ. На цей момент ситуація така", – розповів Вацко у програмі Вацко on Air.

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Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомляв протилежну інформацію, мовляв, Шевченко горить бажанням очолити УАФ, а однією з причин є нібито заморожений конфлікт з Андрієм Павелком.

Цікаво, що кандидатури на посаду президента УАФ, окрім Павелка, так і не висувались.

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