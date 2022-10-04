Вацко пролив світло на плани Шевченка стати президентом УАФ
Коментатор Віктор Вацко розповів, чи планує Андрій Шевченко стати президентом Української асоціації футболу.
"Від кількох людей, не пов'язаних між собою, які спілкуються з Андрієм Шевченком, я чув, що він не горить бажання очолити УАФ. На цей момент ситуація така", – розповів Вацко у програмі Вацко on Air.
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Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомляв протилежну інформацію, мовляв, Шевченко горить бажанням очолити УАФ, а однією з причин є нібито заморожений конфлікт з Андрієм Павелком.
Цікаво, що кандидатури на посаду президента УАФ, окрім Павелка, так і не висувались.
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