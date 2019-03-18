Вацко прокоментував натуралізацію Мораєса

Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився думкою про натуралізацію гравців до збірної України.

"Якщо іноземець, не порушуючи чинного законодавства України, отримує українське громадянство, він, згідно із цим же законодавством, стає громадянином України. Правда ж? Відтак, він отримує право виступу за національну збірну України. Словосполучення "право виступу" аж ніяк не дорівнює словосполученню "обов'язково гратиме". Іноземець просто стає ще однією опцією для вибору тренерського штабу. Не більше.

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Якщо він сильніший на своїй позиції, він грає. Якщо на цій позиції сильнішим є інший футболіст з українським паспортом, гратиме цей футболіст. Звичайне для спорту конкурентне середовище, до якого ті, хто прагнуть найвищих досягнень, звикають із дитинства.

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На мій погляд, нехай краще у Андрія Шевченка на позицію центрфорварда буде ВИБІР із Яремчука, Мораеса, Кравця, Зозулі, Селезньова, Беседіна, Борячука, які перебувають у чудовій формі, нетравмованими, зі стабільною ігровою практикою у своїх клубах і регулярними забитими м'ячами, ніж продовжаться ситуації, із якими наш тренерський штаб перманентно зіштовхувався останнім часом у питанні центрфорварда для збірної України.

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Простий приклад із життя: чи натуралізація бразильця Марлоса вибила зі стартового складу українця Ярмоленка? А зараз, коли Ярмоленко травмований, чи не стане Марлос вкрай потрібною бойовою одиницею для нашої збірної? Чи можна вважати, що Марлос закриває шлях до збірної Циганкову, якщо восени у Лізі націй Віктор ставав сильним джокером для нашої збірної, серйозно посилюючи гру після виходів на заміну (а заміни для посилення гри - це теж дуже важлива частина футболу, і для їх виконання теж потрібні гравці відповідного рівня)?

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Чи не чудово, коли у головного тренера збірної України, є вибір із двох сильних гравців на одну дуже енерговитратну позицію в умовах, коли доводиться проводити надвідповідальні матчі через два дні на третій? На мій погляд, риторичні запитання...

Мораесу бажаю успіху у збірній України. Як і абсолютно кожному футболісту, яки захищає кольори головної команди НАШОЇ країни!", – написав Вацко у своєму Facebook.