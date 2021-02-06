"Дуже складне завдання для нашого тренерського штабу. Пятов, Лунін, Бущан і Трубін – це буде цікаво. У кожного є свої плюси і мінуси.

"Поки лише Пятов готовий пройти вогонь і воду": Роменський оцінив конкуренцію воротарів за місце у збірній України

У Пятова колосальний плюс – це досвід. На мій погляд, Пятов не в останню чергу взяв участь у виході збірної України на чемпіонат Європи. Він вивів нас на Євро-2016. У кваліфікації до чемпіонату світу до П'ятову також немає жодних претензій і питань. Я думаю, ці факти грають свою роль. Зараз ми бачимо, що Шахтар робить більше ставку на Трубіна, який поки лише набирає досвід, і Андрій Пятов не отримує достатньої ігрової практики. Він може втратити стабільність і впевненість, тому що ігрова практика важлива для воротаря.

Лунін – прекрасний воротар. У нього колосальний потенціал, але він не має ігрової практики в Реалі. Ми бачили, до чого це може привести. Можна згадати матч з Польщею.

Бущан – відкриття сезону. Він прекрасно себе проявив в матчах, де отримував довіру тренерського штабу. Георгій показав, що може виручити неймовірно. Він грає в топовом українському клубі, має практику в Лізі чемпіонів, але не має досвіду, тому, я вважаю, що поки він не може бути першим номером національної збірної.

У кожного воротаря є свої плюси і мінуси. Це дуже ускладнить вибір тренерського штабу. Півтора роки тому Андрій Пятов був номером один і у нього не було конкуренції за всіма ключовими пунктами – досвід, майстерність, стійкість до стресів і т. д.", – сказав Вацко у програмі "Вмикай підігрів".

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?