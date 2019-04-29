Вацко: Приїхав хлопчина з пляжу і "роздягнув" трьох гравців Динамо

Україна — 28 квіт 5601
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Львів – Динамо: Бущан всемогутній, епідемія вилучень киян, скасовані голи і збереження прикмети
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Бернлі – Манчестер Сіті: Зінченко як третій найкращий і переписування історії, або Долю лідерства вирішують 40 ммАнглія — 28 квіт 5572
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Лестер на власному полі розгромив АрсеналАнглія — 28 квіт 1067
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Мессі змінив історію – Барселона здійснила неймовірний ривок у "трофейній гонці" з РеаломІспанія — 28 квіт 2239