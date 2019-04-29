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Вацко: Приїхав хлопчина з пляжу і "роздягнув" трьох гравців Динамо

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Вацко: Приїхав хлопчина з пляжу і "роздягнув" трьох гравців Динамо
Віктор Вацко / соцмережі

Відомий коментатор Віктор Вацко поділився своїми враженнями від матчу Львів – Динамо (0:1).

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Приїхав хлопець з пляжу і "роздягнув" трьох гравців Динамо. Двох зі збірної України і одного зі збірної Угорщини.

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Вилучення Кендзьори? Чому видалили тільки його? Давайте подивимося на його ноги. Це не червона картка?", – висловився Вацко в ефірі передачі Великий Футбол.

Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох вирвало перемогу у Львова завдяки голу Віталія Буяльського (1:0). У складі киян були вилучені захисники Микита Бурда та Томаш Кендзьора.

Динамо перемогло Львів у меншості – 2 вилучення киян не завадили неймовірній перемозі

Теги
Львів - Динамо Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо Віктор Вацко Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Львів Львів
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