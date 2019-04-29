Вацко: Приїхав хлопчина з пляжу і "роздягнув" трьох гравців Динамо

Відомий коментатор Віктор Вацко поділився своїми враженнями від матчу Львів – Динамо (0:1).

"Приїхав хлопець з пляжу і "роздягнув" трьох гравців Динамо. Двох зі збірної України і одного зі збірної Угорщини.

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Вилучення Кендзьори? Чому видалили тільки його? Давайте подивимося на його ноги. Це не червона картка?", – висловився Вацко в ефірі передачі Великий Футбол.

Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох вирвало перемогу у Львова завдяки голу Віталія Буяльського (1:0). У складі киян були вилучені захисники Микита Бурда та Томаш Кендзьора.

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