Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів, чому на деяких матчах Кубка України працював VAR, тоді як на інших був відсутній.

"Те, що на кожному матчі Кубка України має працювати VAR, банально не прописано у регламенті. Якщо клуби хочуть, то вони домовляються між собою, оплачують та використовують його.

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Рух із Карпатами захотіли. Полісся з Кривбасом теж. Іншим VAR не був потрібен. Все просто. З погляду регламентних норм ніхто нічого не порушив", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Нагадаємо, що Динамо в компенсований час здолало Ворсклу в 1/8 фіналу Кубка України. Лише на двох поєдинках цього сезону використовувалась система VAR.

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