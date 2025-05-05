"Час показує, що Ігор Суркіс десь зробив помилку, не продавши Бражка у Вулверхемптон. 22 млн євро навіть з платежами, розбитими на 4 роки – це як не крути краще, ніж нічого. Якщо навіть я, простий вболівальник, знав узимку під час підготовки до сезону, коли Володя Бражко мав проблеми із травмою, він не тренувався і не працював у команді.

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Долітала до мене інформація, що Олександр Шовковський дуже задоволений тим, як виглядає на тренуваннях і в контрольних матчах Микола Михайленко. Шовковський дуже задоволений був Михайленком ще під час підготовки. І в принципі, він на Михайленка розраховував як на основного опорного півзахисника на весняну частину сезону, як мінімум на початок весняної частини сезону.

Далі вже сезон показав, що в принципі Шовковський не прогадав. І сезон показує, що Михайленко своїм футболом повністю влаштовує головного тренера київського Динамо. Михайленко зараз став основним гравцем Динамо на позиції шостого номера. Михайленко, а не Бражко, який відновився після травми.

Бражко випав зі складу національної збірної. І для Володі зараз тільки один класний шанс знову показати в Європі, що він футболіст високого рівня, а він футболіст високого рівня. Для Володі зараз дуже важливо зіграти сильно на молодіжному чемпіонаті Європи", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Нагадаємо, в останні дні зимового трансферного вікна англійський Вулверхемптон був зацікавлений у підписанні Володимира Бражка. "Вовки" були готові заплатити 20 млн євро, однак Динамо відхилило пропозицію. Хавбек навіть влаштував демарш, видаливши всі фото у формі столичного клубу, але згодом отямився і повернув кілька світлин у свій Instagram.

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