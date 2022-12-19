"Попередню згоду я дав, але, як це буває з емоційними рішеннями – дуже хотів не розлучатися із роботою коментатора, а про “політичність” цієї історії не подумав. Пізніше все обдумав і відмовився.

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Річ у тім, що я послідовно виступав за єдиний пул – не тому, що я в ньому чи поза ним, а тому, що вважаю це правильним шляхом розвитку будь-якої ліги. І якщо після цього я коментую матч поза пулом, то це було б порушенням мого бачення цієї ситуації. Тому подякував за пропозицію, перепросив, відмовився. Але це було тоді, коли телепул ще існував. Зараз, я так розумію, де-факто пулу вже нема", – зауважив Вацко в інтерв'ю Український футбол.

Нагадаємо, на початку сезону в УПЛ спалахнув скандал навколо телепулу. Більшість клубів були за трансляції на Setanta Sports, але Динамо, Зоря, СК Дніпро-1, Металіст та Рух відмовились від цього, обравши трансляції на телеканалах холдингу "1+1".

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