Футбольний коментатор Віктор Вацко розповів, через що його не було на зустрічі журналістів з президентом УАФ Андрієм Павелком.

"Не буду говорити, що я якийсь великий борець за правду, що Костю Андріюка не акредитували і тому я не пішов – на знак солідарності та підтримки. Для вашого розуміння: хтось акредитувався на цю зустріч, когось запрошували самі з УАФ: "Прийдіть, будь ласка, відвідайте цю зустріч".

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Я не акредитувався, мене ніхто не запрошував. Наскільки я зрозумів, у країні є певні журналістські стандарти, згідно з якими людей було запрошено. На цю мить я не журналіст. Я блогер, у мене свій ютуб-канал, де я говорю те, що думаю. Якби мене запрошували, не пішов би. Я вже багато років не ходжу на пресконференції. Там збирається багато людей, ти можеш поставити запитання, але якщо людина, яка дає пресконференцію, відходить в бік, ти не можеш довести ідею та суть свого питання.

Кожне гостре питання заговорюється. Цю зустріч я порівнюю з ситуацією, коли ти граєш у карти з "каталою" на гроші. Ти знаєш, що навпроти тебе сидить "катала" і він залишить тебе ні з чим. "Катала" в будь-якому випадку досягне свого. Мені так не подобається.

Не хотів туди йти, бо розумів, що це не має жодного сенсу. Головна історія цієї зустрічі – це меседж від Андрія Павелка про те, що всі кримінальні справи, які є проти нього, мають виключно сфабрикований, замовний характер.

Він дав зрозуміти хто замовник, але наважився назвати тільки абревіатуру – Г.М.С. (Григорій Михайлович Суркіс – прим.). Андрій Васильович вирішив показати, що він сучасний, демократичний і близький до народу, але по факту він знову показав усім, що є дуже слабким управлінцем, який не здатен тримати під контролем УАФ", – розповів Вацко в програмі Вацко Live.

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