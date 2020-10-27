ТК Футбол на своїй офіційній сторінці в Instagram оголосив про відновлення співпраці з Віктором Вацком.

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У яких саме проектах Віктор братиме участь та чи повернеться до коментування матчів – поки не повідомляється.

Нагадаємо, коментатор покинув телеканали Футбол влітку 2019-го, зосередившись на своєму Youtube-каналі Вацко Live. Віктор працював на ТК Футбол з 2010 по 2012 рік, а також з 2013-го по 2019-й.

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