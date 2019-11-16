Вацко потролив збірну Росії після розгрому від Бельгії

Відомий український коментатор Віктор Вацко залишився задоволений результатом матчу Росія – Бельгія.

Збірна Росії розгромно поступилась бельгійцям (1:4), попри це, господарі змогли пробитись у фінальну частину Євро-2020.

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"А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіонів Європи?" – поставив справедливе питання Вацко у twitter.

Раніше гравці збірної Росії хизувались, що їм під силу виграти Євро-2020.

Нагадаємо, національна команда України також достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру.

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