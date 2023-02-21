Журналіст і коментатор Віктор Вацко прокоментував резонансну бійку футболістів Миная та Шинника на зборах у Туреччині, а також реакцію на неї російського тренера.

Як відомо, нещодавно гравці Миная провели роз'яснювальну роботу з невихованими футболістами російського Шинника. Один із них, перебуваючи у стані сп'яніння, наблював у турецькому готелі, після чого ще й нахамив його працівниці. Все завершилося виховними стусанами від українських футболістів.

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"Чесно, я не можу. Історія про бійку в Туреччині, у якій футболісти Миная дали тягла футболістам Шинника, знайшла своє продовження. Слово взяв головний тренер – Вадим Євсєєв, який виступив перед командою з такою пафосною промовою. Дослівно: "Були вихідні. Був інцидент, тому від себе особисто хочу сказати, що я вами пишаюся. Ми правильний вибір зробили в команду, дали відсіч. Люди хотіли хайпанути, але ви цього не зробили. Вас було мало, не відступили назад, а дали відсіч. Бачив там, хто валявся, хто бився. Нічого страшного, молодчики".

Ви розумієте весь крінж цієї ситуації? Просто вдумайтесь. Під час зборів п'яні, обригані, професіональні футболісти отримали смачнющих пі**юлєй, а їхній тренер каже їм: "Молодчики".

Може, молодше покоління не знає, хто такий Вадим Євсєєв. Це був такий собі посередній футболіст, який на полі більше не грав у футбол, а заважав грати суперникам. Слава Шевчук про таких каже: "Сапог".

Але в історію він все-таки увійшов, бо забив переможний гол Уельсу у плей-офф на Євро-2004. Після матчу оцей Вадік Євсєєв підбіг до телевізійної камери в Кардіффі і закричав на адресу валлійців фразу: "Х*й вам". На Євро-2004 орки традиційно обіср*лися, посівши останнє місце в групі. А Вадік Євсєєв в історію увійшов.

Так от, Вадюню, процитую тебе, мамин ти оратор-мотиватор. У Туреччині твої "сині молодчики" отримали закарпатський "х*й вам". Пишайся", – підсумував Вацко в ефірі Вацко on air.

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