"Потрібно розуміти, яка глобальна ідея у нас: ми виходимо як фаворити – брати вікінгів за роги або виходимо з думкою, що 1/8 фіналу Євро для нас це і так дуже круте досягнення.

"Збірна Швеції – десять Дольфів Лундгренів і Ісак", – Вацко дав нетиповий прогноз на матч Євро-2020 проти України

Команді потрібно довести, що Україна потрапила в плей-офф Євро-2020 не просто так і готова перемагати в найважливіших матчах. Шведи не люблять контролювати м'яч. Напевно, ми будемо більше тримати м'яч, більше грати з м'ячем", – наводить слова Вацка телеканал Футбол.

Нагадаємо, збірна Швеції вийшла у 1/8 фіналу Євро-2020 з першого місця у групі, випередивши за очками Іспанію, Словаччину та Польщу. Уже сьогодні, 29 червня, Україна зустрінеться з національною командою Швеції, матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Принижував Реал, відмовлявся грати через расизм, коштує 60 млн євро – головна небезпека для України в плей-офф Євро-2020