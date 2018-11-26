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Вацко порівняв Шахтар із збірною ветеранів

10:06 938 Читать на русском
Вацко порівняв Шахтар із збірною ветеранів
Віктор Вацко / Фото ТК Футбол

Футбольний експерт та коментатор Віктор Вацко поділився враженням від матчу 16-го туру УПЛ Шахтар – ФК Львів (0:0).

"На місці президента Шахтаря, я б задумався. Звичайно, він ставиться до них як до дітей... Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Дентінью. Хлопці, коли приходить СМС з зарплатою, все добре, а коли вийти замінити лідерів проти Львова – ні?

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Вони грають в футбол, як збірна ветеранів України, люди по 50 років. Багато передач поперек, тому і повільно. 300 ТТД можна набрати. Ми в студії станемо і наберемо 300 ТТД", – сказав Вацко в ефірі ТК Футбол 1.

Після 16-ти турів чемпіонату України Шахтар очолює турнірну таблицю, маючи в активі 41 очко.

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Львів
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Теги
Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар Віктор Вацко Шахтар - Львів Дентінью Дентінью
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