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Вацко порибалив на Донеччині та похизувався розкішними трофеями – фанати будуть у захваті

9 травня 14:13 826 Читать на русском
Вацко порибалив на Донеччині та похизувався розкішними трофеями – фанати будуть у захваті
Вацко та його улов / Facebook Віктора Вацка

Відомий журналіст Віктор Вацко відзвітував про напрочуд вдалу поїздку на риболовлю.

Цього разу колишній коментатор телеканалів "Футбол", який є завзятим прихильником риболовлі, обрав Мар'ївське водосховище, розташоване у Донецькій області. Риболовля виявилася успішною – за словами Вацка, він нарешті побив власний рекорд, упіймавши амура вагою 8,9 кг. Рекорд тримався майже 10 років.

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"У підсумку: 21 риба, 148 кг, середня вага 7 кг і три доби відпочинку на свіжому повітрі під спів пташок і крики фазанів на крутезній водоймі, на яку хочеться повертатися ще і ще", – написав Вацко у Facebook.

Нагадаємо, після відходу з телеканалів "Футбол" журналіст зосередився на власному проекті в Youtube.

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Теги
Віктор Вацко футбольні курйози
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